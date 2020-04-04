إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 3452 والمصابين لـ55743

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "تم تسجيل 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجالي عدد الوفيات إلى 3452، وتم تسجيل 2560 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات الإصابات المؤكدة بالفيروس 55.743 منهم 4103 في حالة صحية حرجة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار البيان إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 19.736.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن بلاده ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وخلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا"، أضاف روحاني "ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي.. أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا". كما اعتبر روحاني أنه تمّ تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعيّ، وفي المرحلة الثالثة سيتمّ تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي، مشددا على ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه الحكومة مبني على أساس دراسات علميّة دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.