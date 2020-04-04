رئيس الوزراء البريطاني يدعو قادة المعارضة للعمل معه بشأن فيروس كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء أحزاب المعارضة للعمل معه لمعالجة جائحة فيروس كورونا، قائلا إنه يريد الاستماع إلى آرائهم وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وحسب "رويترز" قال جونسون إنه سيدعو جميع زعماء أحزاب المعارضة البريطانية إلى إحاطة إعلامية الأسبوع المقبل مع كبير الأطباء في البلاد وكبير المستشارين العلميين.

وقال جونسون "كقادة أحزاب علينا واجب العمل معا في هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية".

ودعاهم إلى الإحاطة وأضاف: "أريد الاستماع إلى آرائكم وإطلاعكم على الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، مثل التوسع السريع في الاختبارات وتقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد في جميع أنحاء البلاد".

وسينتخب حزب العمال البريطاني المعارض الرئيسي زعيمًا جديدًا يوم السبت، حيث يتولى زعيم سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كير ستارمر الصدارة لتولي حزب منقسم بشدة.