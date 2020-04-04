مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم بسكين جنوب فرنسا واعتقال المهاجم

قتل شخصين وأصيب 7 آخرين في هجوم بسكين جنوب شرقي فرنسا وتم اعتقال منفذ الهجوم بحسب ما أفادت (أ ف ب).

وقالت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن رجلا في جنوب شرق فرنسا هاجم عدة اشخاص بسكين يوم السبت مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة سبعة قبل اعتقاله.

وأكدت المصادر أن أحد الجرحى في حالة حرجة في المستشفى.

ووقع الهجوم في مركز للتسوق على طريق في رومان سور إيسير قبل أن تعتقل الشرطة الرجل الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتعيش فرنسا في حالة إغلاق كامل بسبب COVID-19، ويمر على البلاد حاليا الأسبوع الثالث من العزلة الذاتية.

La maire de Romans-sur-Isère affirme que l'auteur de l'attaque au couteau est entré dans plusieurs commerces pic.twitter.com/kbKgClj3Jg — BFMTV (@BFMTV) April 4, 2020

وبحسب "رويترز" فقد وقع الهجوم خارج مخبز حيث اصطف الزبائن، حسبما ذكرت العمدة ماري هيلين ثورافال التي قالت إن المعتدي اعتقل.