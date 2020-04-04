خطيبة بوريس جونسون تقول إنها شعرت بأعراض كورونا ثم بدأت فى التحسن

كشفت كاري سيموندس، خطيبة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم السبت، أنها أمضت الأسبوع الماضي في الفراش وهي تعاني من أعراض فيروس "كورونا" المستجد، لكنها شعرت أن حالتها بدأت في التحسن بعد الخلود للراحة لمدة 7 أيام.

وأضافت سيموندس، التي تحمل جنينا في أحشائها، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا، لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات، وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي".

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض (كوفيد-19).

وتابعت: "أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية".

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6 — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

وكان بوريس جونسون قال، أمس الجمعة، إنه لا يزال في عزلة، ويعاني من أعراض طفيفة لمرض (كوفيد-19)، بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة، وذلك بعد 7 أيام من اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت اليوم 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "توفى 708 مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313 حالة".

وأضافت أنه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.