رئيس مالاوي والوزراء يخفضون رواتبهم 10% لمحاربة كورونا

قرر رئيس مالاوي، بيتر موثاريكان اليوم السبت، أنه ومجلس الوزراء سيخفضون رواتبهم 10%، وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن موثاريكا في خطاب للشعب بثه التلفزيون سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك إعفاءات ضريبية، وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة، بحسب وكالة رويترز.

كما أمر رئيس مالاوي أيضا بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل، لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.