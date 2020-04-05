اليونان تفرض حجرا صحيا على مخيم ثاني للاجئين

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأحد، فرض أثينا الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعد أن ثبت إصابة رجل يبلغ من العمر 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز" فإن الرجل المصاب، وهو أفغاني الجنسية، يعيش مع أسرته في مخيم مالاكاسا إلى جانب مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين، وتم نقله إلى مستشفى في أثينا، وستستمر الاختبارات على المقربين منه.

وفرضت السلطات اليونانية، يوم الخميس، الحجر الصحي على معسكر ريتسونا في وسط اليونان بعد أن جاءت الاختبارات إيجابية لعشرين من طالبي اللجوء لفيروس كورونا. كانت هذه المنشأة الأولى التي تتعرض للإصابة في اليونان منذ تفشي المرض.

وقالت الوزارة إن المخيم في مالاكاسا، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، سيوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مضيفة أنه سيتم تعزيز الشرطة التي تحرس الموقع.

وسجلت اليونان حتى الآن أكثر من 1600 إصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس المستجد، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة، و78 حالة شفاء.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.2 مليون إصابة، بينهم 65 ألف حالة وفاة تقريبًا، ونحو 250 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 310 آلاف في الولايات المتحدة و126 ألف في إسبانيا و124 ألف في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.