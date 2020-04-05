روحاني يعلن استئناف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" السبت المقبل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل/ نيسان" رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف روحاني في اجتماع بثه التلفزيون الإيراني: "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتبارا من السبت المقبل"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وقال: "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتبارا من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "تم تسجيل 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجالي عدد الوفيات إلى 3452، وتم تسجيل 2560 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات الإصابات المؤكدة بالفيروس 55.743 منهم 4103 في حالة صحية حرجة"، مشيرة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 19.736.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.