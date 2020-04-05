دخول قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية الحجر الصحي

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن الجنرال نداف بادان، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قد تم نقله إلى الحجر الصحي داخل مكتبه.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال بادان دخل الحجر الصحي بعد اختلاطه غير المباشر بمستوطن تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا، كان يتواجد في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة حين كان بادان في المكان نفسه.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سيدخل العزل في مكتبه، ومن هناك يواصل متابعة أعماله، مشيرة إلى أن الجنرال بادان لا يشعر بأي أعراض للمرض وهو بحالة جيدة.

צה"ל: מפקד פיקוד מרכז, אלוף נדב פדן, נכנס לבידוד, לאחר שנכח ביום שישי האחרון בקרבת אזרח שהתברר היום כחולה מאומת. מפקד הפיקוד ישהה בלשכתו ומשם ימשיך לקיים לוח זמנים רגיל. האלוף חש בטוב, ללא תסמינים — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 5, 2020

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 47 شخصا.

وذكر آخر تحديث للوضع من إسرائيل، في وقت متأخر يوم السبت، أنه كان هناك 7851 حالة إصابة، بما في ذلك 423 إصابة جديدة و43 حالة وفاة في البلاد.

حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، كانت حصيلة الإصابات في إسرائيل 8018 حالة و46 حالة وفاة وشفاء 477 حالة، وفقا لوزارة الصحة. وزادت حالة وفاة ظهر اليوم الأحد.

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(צילום: מיכאל וינרסקי) pic.twitter.com/gRDbGlir9s — חדשות 13 (@newsisrael13) April 5, 2020

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أول أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.