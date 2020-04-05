فريق طبي أمريكي يرقص لإسعاد مرضى كورونا… فيديو

قدم فريق طبي استعراضا راقصا بإحدى مستشفيات مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال مشاركتهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال الفريق الطبي إن الهدف من ذلك هو إدخال السعادة على المرضى في ذلك الوقت العصيب، بحسب موقع "ويب ميد" الأمريكي، الذي أشار إلى أن هذا الفريق الذي يتكون من الأطباء والتمريض والعاملين في الأطقم الطبية، الخاصة بعلاج كورونا يقومون بعمل بطولي لإنقاذ البشر من هذا الخطر، الذي يهدد حياتهم.

وقال الموقع، إن الفيديو، الذي تم تصويره في 31 مارس/ أذار الماضي، يعد جزء من جهود الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويأتي هذا الفيديو، رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الأطقم الطبية لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس خلال علاج المرضى، إضافة إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بدعوة الناس للتباعد المجتمعي وتجنب الاختلاط.

لكن الأطباء الذين يتخذون احتياطاتهم بصورة كبيرة، أرادوا تصوير هذا الفيديو، ليكون رسالة طمأنة للمرضى والأصحاء على السواء، بأن هناك أمل، وأن التعاون والعمل الجماعي، سيمكن العالم من هزيمة الفيروس الوبائي، كما تقول إحدى المشاركين في الاستعراض، الذي تم نشره على "انستغرام".

وتقول سارا كازكوازكي، على حسابها على "انستغرام": "بينما ننصح الناس بعدم الاختلاط، إلا أننا نريد أن نرسم ابتسامة على وجوهكم خلال هذه الأوقات العصيبة".

ويقول الدكتور جي كوفيثدس: "نمر بوقت صعب، ولدينا أمل في أن نستطيع رسم ابتسامة على وجوهكم".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.