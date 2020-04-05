أقل حصيلة للوفيات منذ أسبوعين... إيطاليا تسجل 525 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 525 وفاة جديدة بكورونا في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أسبوعين.

ونقلت "رويترز"، عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، قولها إن "عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887 وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي".

وأضافت "ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس السبت وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في الـ 9 من مارس/ آذار بفرض العزل العام في عموم البلاد".

وأوضحت أن "عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا قد ارتفع إلى 21815 اليوم الأحد مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996".

وأشارت إلى أن "عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 3977 مما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا يوم الجمعة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.