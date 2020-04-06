الهند تعلن مقتل مسلحين وعدد من جنودها خلال اشتباكات في جامو وكشمير

أعلن الجيش الهندي، اليوم الإثنين، عن تحييد 5 مسلحين حاولوا دخول البلاد عبر المنطقة الحدودية بين بلدة جامو وكشمير.

ونقلت صحيفة "اينديا توداي" الهندية عن العقيد رادجش كاليا، الذي قال: "خلال عملية متواصلة في قطاع كيران شمالي جامو وكشمير، قتلت قوات المشاة 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر خط السيطرة".

وأشار المتحدث إلى مقتل 5 جنود هنود خلال هذه العملية، أحدهما قتل خلال الاشتباكات وأربعة الآخرين تلقوا جروح خطيرة توفوا لاحقاً. موضحا أن العملية مستمرة.

ويتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، الدولتين المسلحتين نوويا ووقع إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ الخامس من أغسطس/ آب، عندما نشرت الهند قواتها بكثافة في كشمير الهندية لقمع الاضطرابات بعد قرارها إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص بالإقليم.