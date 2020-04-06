نائب ميركل: ألمانيا تحتاج كميات "لا يمكن تخيلها" من الكمامات

صرح أولاف شولتز، نائب المستشارة الألمانية، أن بلاده تعزز جهود شراء الكمامات في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال شولتز لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية "نحتاج كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات، جهودنا كلها تهدف لشرائها. وهذا هو موقفنا اليوم"، بحسب "رويترز".

تأتي جهود ألمانيا لشراء كمامات في وقت عززت فيه الولايات المتحدة جهودها لفعل نفس الشيء مما أثار شكاوى من أساليب المزايدة على المشترين الذين وقعوا صفقات بالفعل.

وأضاف شولتز أنه يريد إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى أوروبا في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر كلفة ولكن أسهل في الحصول عليها.

واستبعد شولتز مرة أخرى أي خفض في ضرائب الدخل بالنسبة للألمان في ضوء حاجة البلاد لتمويل حزم الإنقاذ التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وبحسب أحدث إحصائية فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 100123، فيما بلغ عدد الوفيات 1584 حالة.