اليابان قد تمدد حالة الطوارئ لمدة نصف عام

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن إمكانية استمرار حالة الطوارئ في اليابان لمدة نصف عام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ذكرت قناة "تي بي اس" اليابانية أن استمرار حالة الطوارئ في اليابان مطلوب لمواجهة فيروس كورونا حتى وإن تطلب الأمر نصف عام إضافي.

ومن المرتقب أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 8 نيسان/ أبريل. سيسمح هذا الإجراء للسلطات بمطالبة المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع، وحظر الفعاليات الحاشدة والالتزام بقواعد النظافة.

ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا.

وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد، إذ تجاوز عدد المصابين في اليابان 4.5 ألف حالة بينهم ركاب سفينة " أميرة الماس" وتوفي 105 أشخاص.

منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.