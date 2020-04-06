العسكريون الروس يبدأون عملية مكافحة فيروس كورونا في شوارع بلغراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء الخبراء والمختصين في الجيش الروسي بعملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في صربيا.

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام خبراء الجيش الروسي بتحضير كافة المعدات الطبية المتوفرة ووضعوا خطة للبدء بعملية مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في صربيا".

وأضاف البيان: "لقد انطلقت قافلة الخبراء والأطباء التابعين للجيش الروسي من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصربية التي استقبلت القافلات العسكرية الروسية وكل المعدات المطلوبة للعملية".

وانتشر على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر بدء القافلة الروسية بعملية تعقيم الطرقات والأحياء لمكافحة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الصربية بلغراد.

وقد استقبلت مساعدة روسيا شخصيا رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. واستقبلوا العسكريين الروس بالخبز والملح بالمعنى الحقيقي للكلمة. يظهر في الفيديو كيف يتم تفريغ الطائرات. سيبدأ الخبراء العسكريون مهامهم لمكافحة الفيروسات التاجية اليوم.

وشكرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ووزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين روسيا على المساعدة.

وكانت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم السبت، أن جميع الطائرات العسكرية الروسية الـ11 وصلت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: "وصلت الطائرة الحادية عشرة من طراز إيل-76 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى مطار باتاييتسا (جمهورية صربيا) الواقع على بعد 20 كم شمال غربي مدينة بلغراد".