رئيس وزراء كوريا الجنوبية يحذر من "أزمة خطيرة" على غرار السيناريو الأوروبي

حذر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونغ سيه كيون، من أن بلاده قد تعاني من الأزمة التي تتعرض لها دول غربية بسبب جائحة كورونا.

جاء هذا التحذير خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، اليوم الاثنين، إذ أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الكورية ستواصل إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب وسائل إعلام كورية.

وقال تشوتغ إنه في حال شهدت العاصمة والمناطق المحيطة بها إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية. وأضاف أن الحكومة ليس لديها خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ستظهر عدوى جماعية إذا خفضت البلاد حذرها وخففت جهود الاحتواء.

وأكد أن التباعد الاجتماعي يعد أكثر الطرق للعناية بالآخرين وأكثر وسائل الحجر الصحي فاعلية لحماية النفس من احتمال الإصابة بالفيروس.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأحد، عن تسجيل خلال الـ24 الساعة الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10237.

وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة إن كوريا الجنوبية سجلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19.

وأشارت الهيئة إلى وفاة 6 أشخاص بالفيروس خلال الـ 24 الساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 183 حالة. كما أن 138 شخصا تعافوا خلال يوم أمس ليصل العدد الإجمالي إلى 6.4 ألف حالة.

وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم. وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.