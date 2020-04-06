ممثل الأمم المتحدة: الكويت من أكبر مانحي "الصحة العالمية"

صرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت، طارق الشيخ، أن المنظمة تقدّر دولة الكويت لأنها من أكبر المانحين عالميا لمنظمة الصحة العالمية.

وعبر الشيخ في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، عن جزيل الشكر لدولة الكويت وقيادتها على المساهمة التي تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي لمصلحة منظمة الصحة العالمية لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد مما يجعل الكويت من أكبر المانحين للمنظمة على مستوى العالم، حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية.

وقال إن دولة الكويت اتخذت قرارات فورية وفعالة للحد من انتشار الفيروس إضافة إلى اتخاذ قرارات إنسانية للمقيمين المخالفين لقانون الإقامة تتضمن إعلان فترة سماح لمغادرة الكويت دون تحمل تكاليف الغرامات المادية خلال شهر أبريل مع تغطية تكاليف السفر من الدولة مؤكدا ثقته التامة بأن دولة الكويت "لن تألو جهدا في اتخاذ القرارات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا وضمان حقوق العمالة".

ولفت إلى أن ذلك العمل المضني من شأنه ضمان توفير الدعم والرعاية الطبية المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين دون تفرقة.

وخص بالشكر ممثلي المجتمع الدبلوماسي في دولة الكويت وجميع الأطباء وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين انضموا إلى تحدي الأيدي الآمنة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للتوعية بالطريقة الصحيحة لغسل الأيدي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "وساهموا ومازالوا يساهمون في رفع مستوى الوعي حول كيفية حماية مجتمعنا بشكل جماعي من هذا الوباء".

وبين أن العالم يواجه حاليا محنة دولية تتطلب العمل معا حكومات ومنظمات وأفرادا جنبا إلى جنب لاجتيازها وتعتبر الاستجابة التعددية على جميع المستويات ضرورة حتمية في هذا الوقت.

وأشار إلى وجوب النظر إلى هذه الأزمة للعمل على نطاق أوسع من التعاون الدولي من أجل تخطى الأزمة بصوره مشتركة "لأن عالمنا مرتبط ومتغير ولن ننجح إذا ما لم نتكاتف جميعا مع تبني مبدأ المساواة والعدالة حتى نعبر الأزمة وصولا إلى نسق تنمية مستدامة".

وأعلنت الكويت تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم هو الأعلى حتى الآن لانتشار الفيروس في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتورعبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 665 حالة إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند حالة واحدة فقط، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".