ارتفاع عدد مصابي كورونا في أذربيجان إلى 641 شخصا

أعلن مقر العمليات التابع لحكومة أذربيجان، اليوم الاثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 641، وشفاء 44 شخصا.

باكو - سبوتنيك وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أذربيجان، وجرى نقل هذه الإصابات إلى مستشفيات ذات نظام خاص".

كما أوضح أنه من أصل 641 مصابا تعافى 44 شخصا وتوفي 7، و11 شخصا حالتهم حرجة، و17 حالتهم متوسطة أما الباقون فحالتهم مستقرة.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألف.