ترامب يتصل بمنافسه الديمقراطي جو بايدن لبحث تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حول تعامل الحكومة الأمريكية مع أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخصين قالت إنهما على دراية بالمكالمة الهاتفية قولهما إن ترامب تحدث مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حول تعامل الحكومة الأمريكية مع أزمة الفيروس.