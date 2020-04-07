روسيا... الإعلان عن رحلات طيران لإجلاء الرعايا الروس من تايلاند واليابان

أعلنت شركة "اس-7" الروسية للطيران، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تصريحات لتسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين الروس من تايلاند واليابان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "اس-7 إيرلاينس حصلت على موافقة لتسيير 3 رحلات من أجل إجلاء الرعايا الروس من تايلاند واليابان".

وأضاف البيان "في 7 أبريل/ نيسان ستقوم الشركة برحلات من طوكيو إلى فلاديفوستوك، ومن بانكوك إلى نوفوسيبيرسك وإيركوتسك".

وتابع البيان "ننصح جميع المواطنين الذين يريديون العودة إلى روسيا بملئ استمارة البيانات على موقع الخدمات الحكومية الموحد".

وكانت هيئة الطيران المدني في روسيا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تعليق سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.