المفوضية الأوروبية: القانون لن يدخل "الحجر الصحي" بسبب كورونا

يناقش وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي، تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، على بلادهم.

ذكرت ذلك المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا تعني أن القانون، تم وضعه داخل "حجر صحي".

وتابعت على "تويتر": "يناقش وزراء العدل في دول الاتحاد الإجراءات، التي يجب اتخاذها لمواجهة تأثير أزمة كورونا على أنظمة العدالة في تلك الدول".

ولفتت إلى أن جميع وزراء العدل الأوروبيين اتفقوا على أن جميع الإجراءات الاستثنائية، التي يمكن اتخاذها لمحاربة كورونا، يجب أن تتوافق مع القانون والقيم الأوروبية".

وفرضت العديد من الدول الأوروبية إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس الوبائي بها، شملت عمليات إغلاق شامل ومنع الانتقال من وإلى البلاد.

وتعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وألمانيا، من أبرز الدول الأوروبية، التي ضربها فيروس كورونا المستجد بشدة.

The rule of law is not under quarantine.



The EU Ministers of Justice discussed measures to combat the impact of #coronavirus on the justice systems.

They agreed all extraordinary measures must be in line with the rule of law and EU values.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.