غدا رفع الحظر عن ووهان... أكثر من 55 ألف شخص يستعدون لمغادرة مركز الوباء

أعلنت السلطات الصينية أن غدا الأربعاء 8 أبريل/نيسان هو موعد رفع الحظر عن مدينة ووهان، مركز وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ورصدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أنه تزامنها مع رفع الحظر، يستعد أكثر من 80 قطار فائق السرعة وأكثر من 55 ألف شخص لمغادرة ووهان للمرة الأولى من 5 أشهر تقريبا، أو ما يصل من 76 يوما تقريبا.

#Wuhan buckled up for restart: 55,000 people are expected to depart from Wuhan by train on Wed, as the city lifts its transport lockdown. Ahead of the resumption of operations, Wuhan high-speed train staff carried disinfection and maintenance work on trains to ensure safety. pic.twitter.com/xnLvnCDMTn — Global Times (@globaltimesnews) April 7, 2020

​وكانت السلطات الصينية قد منعت الدخول أو الخروج من ووهان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى جائحة عالمية، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ويظهر مقطع فيديو عشرات القطارات المتوقف داخل محطات القطارات في ووهان، وتستعد للانطلاق غدا الأربعاء.

وستنطلق القطارات الـ80، التي تندرج تحت فئة قطارات "الطلقة" فائقة السرعة، من 3 محطات موجودة في ووهان.

ومن المتوقع أن يتجه معظم المسافرون ناحية دلتا نهر اللؤلؤ، مركز التصنيع في الصين والمنطقة الأكثر ديناميكية من الناحية الاقتصادية.

وستخضع السلطات الصينية كافة المسافرين لاختبارات عديدة قبل السماح لهم بالسفر بدءا من قياس درجات الحرارة وحتى فحص الهويات ووجهاتهم لتتبع أماكن انتقالهم.

Wuhan's COVID-19 lockdown formally ends, high-speed train service to resume Wednesdayhttps://t.co/BCmd5oQlVq pic.twitter.com/t0pkRLjbLd — CP24 (@CP24) April 7, 2020

​نفذت إدارة السكك الحديدية أعمال تطهير شاملة لممرات الدخول والخروج ومكاتب التذاكر وغرف الانتظار والمنصات، بالإضافة إلى تطهير أكثر من 230 قطار "الطلقة" فائق السرعة في محطات سكك حديد ووهان.

وصنفت منظمة الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏



وأجبر الوباء العديد من دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏