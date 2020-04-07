ترامب يعلن عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، "سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة، رغم أنها تلقت منا أموالا طائلة. وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".

WATCH: Trump announces a “hold” on money going to the WHO, calls them “China centric.”



“They missed the call. They could have called it months earlier ... they should have known. And they probably did know.” pic.twitter.com/kSi3Aq6DyY — Meet the Press (@MeetThePress) April 7, 2020

كان ترامب انتقد في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية، وقال إنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: "منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمور حقا لسبب ما، فهي ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة ولكنها مع الصين للغاية. سنعيد النظر بشكل جيد (في ذلك). فلحسن الحظ رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر. لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (394 ألف إصابة، 12692 وفاة)، إيطاليا (135 ألف إصابة، 17135 وفاة)، وإسبانيا (140 ألف إصابة، 13912 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 209 دول، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و422 ألف إصابة، تم شفاء 301 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 82 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.