إسرائيل... 6 وفيات جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا إلى 71 وعدد المصابين بلغ 9404

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 71 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 9404.

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع، صباح اليوم الأربعاء، إلى 71 وبلغ عدد المرضى 9404 منهم 147 في حالة خطرة و122 من المرضى موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي فيما تماثل 801 للشفاء.

ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داؤود" الحمراء بالأمس 124 شخصا مصابا بكورونا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل طواقمها اليوم في تشغيل مراكز الفحص المتنقلة للكشف عن مرضى جدد لتكون اليوم في دير الاسد ومجد الكروم ونحف.

وأفاد مراسل "مكان"، بأن مراكز الفحص في المدن الكبيرة مثل رهط وفي شرقي اورشليم القدس مستمرة بالعمل .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أصاب، حتى الآن أكثر من مليون و432 ألف إنسان في مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 82 ألف.