حفيد إسحاق رابين: نتنياهو يستحق الإصابة بكورونا

قال جوناثان بن آرتسي، حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستحق الإصابة بفيروس كورونا.

جاء تصريح جوناثان بن آرتسي تعقيبا على تغريدة لنتنياهو عبر "تويتر" قال فيها: "خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية"، حسبما ذكر موقع "رام الله" الإخباري.

ورد حفيد رابين على نتنياهو عبر "بتويتر" قائلا: "إن كان نتنياهو كذب على الإسرائيليين وناور قائلا علينا تشكيل حكومة وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب لانتخابات، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في السجن مريضا".

وكان حفيد رابين قد نشر تغريدة سابقة قال فيها: "اسمحوا لي بالتوضيح: من يستخدم مرضى وباء مثل كورونا لأغراض سياسية، يستحق كورونا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد خضع مجددا لفحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال، نتنياهو، خضع مجددا، لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وأفاد الموقع بأن نتنياهو سينهي، اليوم الأربعاء، العزل الصحي المفروض عليه منذ 14 يوما.