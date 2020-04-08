برلماني روسي: استخدام الولايات المتحدة "سوطا ماليا" ضد منظمة الصحة العالمية لن يساعد في هزيمة كورونا

علق ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، على احتمال إيقاف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية، في ظروف مكافحة فيروس كورونا، قائلا بأنه يجب على الدول أن تتعاون، بدلاً من أن تحارب بعضها بعضا والمنظمات الدولية بواسطة "سوط مالي".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، التي قال إنها تمول من الولايات المتحدة بشكل رئيسي، لكنها تركز على الصين. وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء، أثناء الحديث مع الصحفيين، لم يستبعد الرئيس أن تعلق واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال سلوتسكي: "إن تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية أو المناقشات حول هذا الموضوع لن يجعل العالم أقرب إلى النصر على الفيروس. ويستمر ترامب في التفكير الأناني، وفي التهديدات حتى في مواجهة تهديد وبائي عالمي. والآن بعد أن اقترب عدد المصابين من مليون ونصف مليون شخص، نحتاج إلى مكافحة الجائحة، وعدم الانتقام من منظمة الصحة العالمية وانتقادها أو "زعم تركيزها" على الصين".

وأضاف أن الإنسانية تواجه تحديا غير مسبوق، والآن نحن بحاجة إلى التضامن والتوحد العالمي، وليس "محاربة المنظمات الدولية بمساعدة سوط مالي".

وختم سلوتسكي حديثه قائلاً: "لا ينتظر الأن مثل هذه الكلمات من قادة العالم. وعلى أي حال، فإن مثل هذه فضلاً عن سياسة العقوبات المشددة، تظهر أن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن طموحات الهيمنة العالمية".