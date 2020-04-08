إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة وباء "كوفيد 19"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي إنه نظرا لخطورة فيروس "كورونا" المستجد، فإن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفقا للمادة 93 من الدستور.

ودعا أحمد المواطنين إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة الشركات المملوكة للدولة.

Considering the gravity of the #COVID19, the Government of Ethiopia has enacted a State of Emergency according to Article 93 of the Constitution.



PM @AbiyAhmedAli calls upon all to follow the ensuing measures that will further define the SOE. #PMOEthiopia https://t.co/wE93q32CLq — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) April 8, 2020

وكانت إثيوبيا أعلنت، السبت الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد وهي لامرأة عمرها 60 عاما.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، نهاية مارس/ آذار الماضي، إرجاء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس/ آب، بسبب فيروس كورونا المستجد، في نكسة للعملية الانتقالية الديمقراطية الهشة في البلاد.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد جديد للاستحقاق الذي يأمل رئيس الوزراء، أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، أن يعطيه تفويضا لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.