إسبانيا تسجل 757 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وإضافة 6180 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في إفادتها اليومة عن مستجدات تفشي الوباء في البلاد، إن إجمالي الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها بلغ 146 ألف و690 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 14 ألف و555 حالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن معدل الزيادة اليومية بالوفيات كنسبة من إجمالي عدد الوفيات، بلغ 5.5% مقارنة بـ5.7% يوم أمس الثلاثاء، عندما سجلت البلاد 743 حالة وفاة جديدة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.44 مليون إصابة، بينهم 83 ألف حالة وفاة، ونحو 310 آلاف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 400 ألف في الولايات المتحدة و146 ألفًا في إسبانيا و135 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.