ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 4003 والإصابات تتخطى الـ67 ألفا

أعلنت زارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 4003 حالات بعد وفاة 121 شخصا جديدا جراء فيروس "كورونا" خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 67 ألفا و286 شخصا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح جهانبور أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1997 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 67 ألفا و286 حالة لغاية الآن بينهم 3956 في وضع حرج".

وأضاف أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 29 ألفا و812 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 121 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 4003 شخصا".

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي أكبر رنجبر زادة، أمس الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 11 نائبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.