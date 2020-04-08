سكان نيويورك يهددون رجال الشرطة بالبصق إذا ما حاولوا تطبيق العزل الذاتي

قال العديد من ضباط الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية، أن رواد الحدائق العامة في المدينة لا يلتزمون بقواعد الأمان التي اتخذتها السلطات في الولاية، للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأوضح الضباط لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن السكان يتجمعون في الحدائق ويهددون رجال الشرطة بالبصق عليهم أو السعال في وجههم في حال إجبارهم على فض التجمعات وتطبيق قواعد العزل الذاتي للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

NYC park-goers threaten to spit, cough on cops enforcing social distancing https://t.co/sMToX9eDa2 via @nypmetro — Edward (@MredfromEP) April 8, 2020

​وقال مسؤول أمن الحدائق العامة في الولاية ردا على سؤاله عن هذه الظاهرة: "سيقولون لك تبا، فلتصب أنت بالكورونا، الناس لا يريدون حتى الاستماع لعناصرنا".

وتابع: "صادف ضباطنا حالات عديدة عند شرحهم للمواطنين ضرورة العزل الذاتي وعدم التجمع، كان المواطنون يردون عليهم بتهديدهم بالبصق والسعال إن لم يرحلوا فورا".

ولا زال سكان المدينة يترددون بشكل دائم على الحدائق العامة، رغم تحذيرات السلطات، والتوجيهات الحكومية بالالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، للحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وقال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، يوم أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و450 ألف إصابة، ونحو 83 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 320 ألفا.