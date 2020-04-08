الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم جهود منظمة الصحة العالمية بمكافحة كورونا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه يدعم اتباع نهج عالمي في التعامل مع هذه القضية.

بروكسل - سبوتنيك. وقالت المتحدثة، معلقة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المنظمة "إن الاتحاد الأوروبي يدعم دائما سبل الاستجابة الجماعية والمنسقة، ونعتقد أن التعاون الدولي أمر ضروري في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وسنواصل العمل معا، مع الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومجموعة السبعة (جي7)، ومجموعة الدول العشرين، ونحن كذلك ندعم خطوات منظمة الصحة العالمية".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 15.6 مليار يورو لدعم الشركاء الأجانب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا لها، ستستخدم هذه الأموال سواء في شكل ثنائي أو في دعم المنظمات الدولية.

وأكدت المتحدثة بهذا الصدد: "نحن نؤيد بوضوح التعاون مع الأمم المتحدة وفي هذه الحالة بالذات مع منظمة الصحة العالمية".

وسبق أن انتقد ترامب منظمة الصحة العالمية، التي وبحسب رأيه، تمولها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، لكنها تولي اهتمامها الأكبر للصين. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، خلال حديثه إلى الصحفيين، يوم أمس الثلاثاء، أن تعلق واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية.

من جانبه شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم الأربعاء، على أن العالم الآن يمر بمرحلة صعبة في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنه من غير المسموح به قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية خلال هذه الفترة.