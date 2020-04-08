تسجيل
21:38 GMT08 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

    بعد اتهامها بالتحيز للصين… مدير منظمة الصحة العالمية يرد على ترامب

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (14)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104486/75/1044867595_0:267:2827:1858_1200x675_80_0_0_223bcd2bece2ef6ffab41da9c3b4bf01.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004081045115866-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/

    علق مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، مساء اليوم الأربعاء، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مؤسسته.

    وأفادت وكالة "سي إن إن"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن أدهانوم قد دعا إلى عدم "تسييس" قضية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار رده على هجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه عن أزمة انخفاض أسعار النفط 7 أبريل / نيسان 2020
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    هل كان ترامب محقا بشأن منظمة الصحة العالمية وأدوية كورونا؟
    وقال أدهانوم: "أرجوكم لا تسيسوا قضية كورونا، ترامب يستغل الاختلافات بينكم على الصعيد الوطني، إذا أردتم أن تُستغلوا من قبله، وإذا أردتم المزيد من الحقائب التي تحوي أجسادا افعلوا ذلك، وإذا لم تريدوا المزيد منها ابتعدوا عن تسييسها".

    وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، قائلا: "رسالتي القصيرة هي: رجاء اعزلوا تسييس الفيروس، وحدة بلدكم ستكون مهمة جدا للتغلب على هذا الفيروس الخطير".

    وتابع أدهانوم: "عندما يوجد صدع على المستوى الوطني بين أحزاب سياسية، أو بين مجموعات دينية أو مجموعات أخرى، عندها سيستغل الفيروس هذا الصدع وسيهزمنا".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه انتقادا حادا لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز أكثر من اللازم على الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعلق تمويل بلده للمنظمة.

    قال ترامب، في تدوينة على تويتر، "أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟".

    ​وكرر ترامب اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (14)

    انظر أيضا:

    ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية..مجلس الأمن يجتمع لمواجهة كورونا..غوتيريش يدين قصف مستشفى في طرابلس
    هل كان ترامب محقا بشأن منظمة الصحة العالمية وأدوية كورونا؟
    بعد اتهامه لها بـ"التركيز على الصين"... الصحة العالمية ترد على ترامب
    الصين ترد على تهديد ترامب لمنظمة الصحة العالمية
    خبير: ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية للتغطية على فشله في مواجهة كورونا داخل بلاده
    الكلمات الدلالية:
    ترامب, الصين, منظمة الصحة العالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    خليج آمور يعد منطقة ترفيهية شعبية في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
    بعيدا عن كورونا...أكثر المناطق النائية إثارة
    أوبك+ والاقتصاد العالمي
    الاقتصاد العالمي...إلى أين؟
    الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك