بعد اتهامها بالتحيز للصين… مدير منظمة الصحة العالمية يرد على ترامب

علق مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، مساء اليوم الأربعاء، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مؤسسته.

وأفادت وكالة "سي إن إن"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن أدهانوم قد دعا إلى عدم "تسييس" قضية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار رده على هجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية.

وقال أدهانوم: "أرجوكم لا تسيسوا قضية كورونا، ترامب يستغل الاختلافات بينكم على الصعيد الوطني، إذا أردتم أن تُستغلوا من قبله، وإذا أردتم المزيد من الحقائب التي تحوي أجسادا افعلوا ذلك، وإذا لم تريدوا المزيد منها ابتعدوا عن تسييسها".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، قائلا: "رسالتي القصيرة هي: رجاء اعزلوا تسييس الفيروس، وحدة بلدكم ستكون مهمة جدا للتغلب على هذا الفيروس الخطير".

وتابع أدهانوم: "عندما يوجد صدع على المستوى الوطني بين أحزاب سياسية، أو بين مجموعات دينية أو مجموعات أخرى، عندها سيستغل الفيروس هذا الصدع وسيهزمنا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجه انتقادا حادا لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز أكثر من اللازم على الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعلق تمويل بلده للمنظمة.

قال ترامب، في تدوينة على تويتر، "أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟".

​وكرر ترامب اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء.