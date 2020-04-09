الصين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد

سجلت الصين اليوم الخميس، 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان: "تلقينا تقارير عن 63 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81865، وتم تسجيل حالتين وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3335، وشفاء 77370 حالة عقب معالجتهم".

وأشار البيان إلى أن 61 من الحالات المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج.

بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، باشرت السلطات الصينية في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر الصحي على معظم المدن الصينية، وعودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، إلغاء حظر الخروج من ووهان، اعتبارا من يوم 8 أبريل/ نيسان الحالي، وذلك بعد 76 يوما من إغلاقها بشكل كامل على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.