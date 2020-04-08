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14:42 GMT08 أبريل/ نيسان 2020
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    بعد أن رفع الحجر الصحي...ماذا يفعل شعب ووهان أولا؟

    © REUTERS / ALY SONG
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    بعد 76 يومًا من العزلة، تم في 8 أبريل/ نيسان، رفع نظام الحجر الصحي رسميًا في ووهان، ويمكن للأشخاص الذين حصلوا على تصاريح صحية مغادرة ووهان.

    تحدثت وكالة "سبوتنيك" مع سكان المدينة وطلبت منهم أن يخبروا بما يفكرون فيه الآن، عندما أصبحت كل الأشياء الفظيعة من الماضي.

    "أخيرا جاء هذا اليوم!" - عبر عن هذه الفكرة كل الذين تحدثت "سبوتنيك" معهم. كان الجميع متحمسين للغاية لهذا اليوم الذي طال انتظاره.

    وقالت لو مي من شركة ووهان هايتاي: "بعد أن خرجت إلى الشارع، شعرت بالسعادة بشكل خاص عندما رأيت الأشجار الخضراء والأزدهار. ربما في وقت سابق لم أكن لألاحظ كل هذا. كان كل من رأيته في الشارع مبتهجًا ولطيفًا للغاية. شعرت أننا جميعًا أصدقاء حتى نهاية حياتنا".

    وقالت لو مي: "عاد والداها إلى مدينتهم قبل إغلاق ووهان، لذلك أخطط للذهاب إليهم في نهاية هذا الأسبوع. قال لو مي، أود أن أشكرهم على إعطائي مثل هذا الجسم الذي أنقذني من الوباء".

    في فبراير/ شباط، عندما كان الوباء في الصين على قدم وساق، سأل في موقع ويبو عن "أول شيء تريد القيام به بعد الوباء". وهذا سبب نقاش ساخن بين مستخدمي الشبكة. في الوقت الحالي، تجاوز عدد المشاركات في هذا الموضوع 400 مليون. في ذلك الوقت، كتب معظم مستخدمي الإنترنت أنهم يريدون "تناول هوت بوت أو شرب شاي الحليب". أعطتنا المتحدثة إجابة مختلفة - زيارة الوالدين.

    وقالت بدورها، طالبة من المدرسة الثانوية في ووهان سياوتسيو كيو: ""أكثر ما أريده هو مقابلة صديقاتي، ثم قضاء اليوم كله معهن، أعانقهن بشدة لأنني أفتقدهن كثيرًا. يمكننا الذهاب إلى المركز التجاري للتسوق وتناول وجبة خفيفة في مكان ما".

    لكن السيدة تاو تاو قررت أن تكون أكثر حذرا. أنجبت طفلاً مؤخرًا وهي ليست في عجلة من أمرها للخروج بسبب المصابين المتجولين بدون أعراض.

    وقالت: "إن عدم وجود مرضى جدد لا يعني غياب المخاطر. فتح مدينة لا يعني فتح أبواب البيوت. نحن بحاجة إلى الاعتزاز بما تمكنا من التغلب عليه بهذه الصعوبة: إذا كنت تستطيع عدم مغادرة منزلك،  فافعل ذلك".

    في الواقع، على الرغم من رفع الحجر الصحي وإعادة فتح ووهان، هذا لا يعني أنه يمكن نسيان تدابير السلامة: يجب الاستمرار في مراقبة تدابير الحجر الصحي، ومواصلة مراقبة النظام في المناطق السكنية، والاستمرار في إدارة الموظفين بكفاءة، ووضع في المقام الأول توفير جميع التدابير اللازمة.

    أكد السكرتير الحزبي للجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، ما شياووي، ما هياووي، في مؤتمر صحفي في 7 أبريل، أن 8 أبريل ليس بأي حال من الأحوال اليوم الأخير للانتصار على الوباء، ولا هو النهاية الكاملة لمكافحته. لا يعني رفع الحجر الصحي الحرية الكاملة للتصرف. حاليا، لا يزال هناك خطر انتقال الفيروس من الخارج. ومع إلغاء الحجر الصحي في ووهان واستئناف العمل والإنتاج، ازداد تدفق الناس بشكل كبير، ويتم وضع متطلبات جديدة  للوقاية والسيطرة.

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