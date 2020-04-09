سياسي يمني يشكك في صمود وقف إطلاق النار

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، إن جماعة "أنصار الله" ترغب في مبادرة تسوية شاملة سياسية واقتصادية وعسكرية للحرب في اليمن وليس وقف إطلاق نار جزئي أو هدنة مؤقتة، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو "وقف تقدم الحوثيين على بعض الجبهات"، مشككا في صمود وقف إطلاق النار.

وأشار الحاج في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن الكثيرين هنا "لا يستبشرون بالالتزام بوقف إطلاق النار، لأن الساعات الأولى لهذا الإعلان شهدت إطلاقا للنار في مأرب ومعارك في البيضاء، لذا فصمود المبادرة أمر مشكوك فيه والهدف منها هو وقف تقدم الحوثيين على بعض الجبهات ".

وأضاف الحاج أنه "لا توجد أية ضمانات لهذا الوقف لإطلاق النار، والسبب في ذلك هو مارتن غريفيث المبعوث الأممي الذي لم يقدم جديدا على هذا الصعيد ولا على غيره من الصعد والدليل على ذلك اتفاق استوكهلم الذي لم ير النور حتى الآن".

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، دعا لوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، على أن يبدأ من منتصف اليوم الخميس، لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.