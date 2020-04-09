نتنياهو يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو بشأن إيران

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن بومبيو أكد التزام بلاده بأمن إسرائيل الدائم، وبأنه لا يخضع للتغيير.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إننا نقف دائما إلى جانب إسرائيل".
Spoke with @IsraeliPM @Netanyahu about U.S. and Israeli efforts to contain and mitigate #COVID19. We also discussed Iran's destabilizing behavior in the region. The United States’ commitment to Israel’s security is unwavering. We will always stand with #Israel.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 9, 2020
وذكرت الصحيفة العبرية أن بومبيو ونتنياهو تحدثا بشأن إيران وحول أزمة كورونا - دون ذكر تفاصيل أخرى.
وكتب مايك بومبيو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، قال فيها: "ناقشنا جهود الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتواء فيروس كورونا والحد منه، كما ناقشنا سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".
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