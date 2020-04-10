كندا: نعمل مع أمريكا على تحقيق استقرار في سعر النفط

قال شيموس أوريجون، وزير المواد الطبيعية الكندي، بعد محادثة هاتفية أجراها مع وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، إن كندا والولايات المتحدة ستعملان مع مجموعة العشرين للقوى الصناعية لتحقيق استقرار في سعر النفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أوريجون قوله، في بيان، "عدم استقرار أسعار النفط يلحق الضرر بالعاملين الكنديين في النفط وأسرهم".

وعقد أمس الخميس اجتماع افتراضي بين " أوبك " و المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، لدراسة موضوع التوصل إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في الوقت الذي يعاني منه السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا وأضرارها على الطلب.

وكان مصدر قال لـ"سبوتنيك"، أمس، إن "المكسيك انسحبت من المحادثات قبل انتهائها، وأنه من المحتمل التوقيع على اتفاق بتخفيض الانتاج إلى 10 مليون برميل يوميا،ة بغض النظر عن موقفها".