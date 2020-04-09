"أوبك+" تتفق على تخفيض إنتاج النفط 10 مليون برميل يوميا

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، مساء اليوم الخميس 9 أبريل/نيسان، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وأوضح بيان "أوبك" و"أوبك+"، الذي نقلته وكالة "رويترز" على أن ذلك التخفيض من أجل المساعدة في دعم الأسعار، التي تأثيرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن التخفيضات ستخفف في شهري يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون الأول إلى 8 مليون برميل نفط يوميا، ثم ستخفف التخفيضات أكثر إلى 6 مليون برميل نفط يوميا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2021 وحتى أبريل/نيسان 2022.

وأوضح تحالف "أوبك+" أنها ستعقد اجتماعا آخر عبر الفيديو في 10 يونيو/حزيران لتقييم السوق.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، مساء اليوم، بأن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت، خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

كان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.