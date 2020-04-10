في الفلبين... إذا كنت طبيبا فلا تحلم بالسفر إلى خارج البلاد

أصبح حلم السفر للأطباء والممرضين والمسعفين في الفلبين أمرا بعيد المنال، وذلك بعد قرار السلطات بمنع هذه الفئات من السفر إلى الخارج، حتى تنتهي الأزمة الراهنة.

وقال مسؤول في الشئون الخارجية إن السلطات منعت الأطباء والممرضين والمسعفين وآخرين من العاملين في مجال الرعاية الصحية من السفر إلى الخارج، لحاجة البلاد إليهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت الإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج، الأمر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان، ولم يُعلن عنه إلا اليوم الجمعة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووفقا للقرار الذي نشره، بريجيدو دولاي، وكيل وزارة الخارجية على تويتر، فإن الهدف هو "توزيع الموارد البشرية بحسب الأولوية على النظام الوطني للرعاية الصحية".

وسيظل المنع ساريا حتى تُنهي الفلبين حالة الطوارئ وترفع الدول التي توظف العاملين في المجال الطبي القيود التي فرضتها على السفر بسبب فيروس كورونا.

وسجلت الفلبين حتى اليوم الجمعة، 4195 حالة إصابة بالفيروس و221 وفاة. كما علقت الحكومة المفاوضات الخاصة باتفاقيات العمل الثنائية في هذا المجال.