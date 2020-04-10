مصاب بكورونا يخدع سلطات كوريا الجنوبية والحكومة تقاضيه

خدع أحد مواطني كوريا الجنوبية السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي، حيث أوهمهم بأنه غير مصاب بفيروس كورونا بعكس الحقيقة.

وقررت حكومة كوريا الجنوبية رفع دعوى قضائية ضد المواطن المحتال الذي تناول دواء يخفض الحرارة عند وصوله إلى البلاد من أمريكا، حسبما نقلت "السومرية نيوز" عن وسائل إعلام كورية.

وتعمد المواطن تناول دواء خافض للحرارة لاجتياز إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون الدولي عند وصوله إلى الوطن من الولايات المتحدة يوم 25 مارس / آذار الماضي، على الرغم من أن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) مثل السعال والبلغم وآلام العضلات ظهرت عليه منذ يوم 23 مارس / آذار.

قالت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن مركز تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في البلاد لم يسجل إصابات جديدة بالفيروس للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "للمرة الأولى لا يسجل دايغو، مركز تفشي الوباء في كوريا الجنوبية، أي حالة إصابة"، نقلا عن مراكز مراقبة الأمراض ومنعها.

وقالت المراكز عبر تويتر إنه تم تسجيل 28 حالة جديدة مؤكدة رفعت الإجمالي إلى 10450 حالة إيجابية"، فيما بلغ إجمالي الوفيات 208".