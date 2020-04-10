نوفاك: استقرار سوق الطاقة يحل مشاكل متعددة ونقوم بإنشاء لجنة في إطار "مجموعة العشرين"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، إن توازن مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة يجب الحفاظ عليه من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

وقال: "في هذه اللحظة الصعبة، يجب على جميع الدول أن تعمل بروح الشراكة والتضامن. فمن الضروري تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة على أساس الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي المستدام لسنوات قادمة".

وأضاف الوزير الروسي: ""أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للسير على طريقتها الخاصة بالتعاون مع شركاء آخرين. إن استعادة استقرار سوق الطاقة وضمان أمن الطاقة هي مفاتيح لحل المشاكل المتعددة الأوجه ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والرفاه وهامش السلامة للجميع".

واجتمع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في مكالمة بالفيديو، اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل القريب وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط في ظروف انتشار الفيروس التاجي.

ودعا وزير الطاقة الروسي إلى تعاون دول مجموعة العشرين للحد من إنتاج النفط العالمي وحث الشركاء على العمل معًا لاستعادة سوق الطاقة.

وقال نوفاك في كلمته في اجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين إنه لهذه الأغراض ومراقبة الوضع، تجري مناقشة إنشاء لجنة خاصة في إطار مجموعة العشرين، حيث ستتمكن جميع الدول المهتمة ووكالات الطاقة ذات الصلة من الانضمام.

وأشار: "اليوم، يجب على جميع البلدان المنتجة للنفط أن توحد قواها. اللجنة المقترح إنشاءها في إطار مجموعة العشرين مدعوة لضمان تنسيق التعاون من أجل زيادة مستوى استقرار وأمن سوق الطاقة لصالح التنمية المستدامة لجميع الدول".

وأشار نوفاك إلى أن مشاركة دول مجموعة العشرين في الصفقة ضروري ، حيث تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 80%، وتهدد أزمة صناعة النفط بعواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة للعالم بأسره. وأضاف الوزير أنها ستؤثر على مستهلكي ومنتجي النفط.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة يوم أمس الخميس، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وفقا للاتفاق الجديد لأوبك+.

ووفقاً للبيان، فإن دول أوبك+ وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.