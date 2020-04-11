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    مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012

    نتنياهو يأمر بوقف جميع الرحلات إلى إسرائيل

    © AP Photo / Dan Balilty
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (101)
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    أمر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء تسيير الأعمال الإسرائيلي، بوقف جميع الرحلات إلى إسرائيل.

    ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، السبت، أن نتنياهو أمر بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل، نتيجة لعدم خضوع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي.

    وذكرت الصحيفة أن عشرات القادمين من مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، لم يخضعوا للحجر الصحي، نتيجة لذهابهم إلى منازلهم مباشرة من المطار، خاصة رحلة جوية من نيو جيرسي الأمريكية والسفر بسيارات الأجرة بشكل مستقل إلى وجهتهم، دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة.

    وأوردت الصحيفة أن نتنياهو أمر بذلك إلى أن يتم التوصل إلى ترتيب قانوني يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بنقل القادمين إلى البلاد بمجرد صعودهم إلى الفندق للعزل الصحي.

    وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ الإجمالي 10505 بينها 191 حالة في وضع صحي خطير.

    وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد، بلغ 10505 صباح اليوم السبت بينهم 95 حالة وفاة، و8831 حالتهم بسيطة، و152 متوسطة، و191 خطيرة، و132 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و1236 تماثلوا للشفاء"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

    وأضاف البيان، أن "739 من المصابين يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 6713 للعلاج في منازلهم، و1044 للعلاج في الفنادق، فيما بلغ عدد المتعافين 1236.

    من جانبها، قالت "الهيئة العربية للطوارئ" التي تعمل داخل في البلدات العربية في إسرائيل، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية ارتفع إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن أمس، الجمعة".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (101)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, نتنياهو, إسرائيل
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