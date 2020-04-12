الاحتفال بعيد القيامة عبر الإنترنت في أستراليا ونيوزيلندا

غيَر الخوف من تفشي فيروس كورونا عادات وطقوس الاحتفال بعيد القيامة في أستراليا ونيوزيلندا، حيث اضطر كثير من السكان في الدولتين إلى المشاركة في قداس العيد، اليوم الأحد، عبر الإنترنت وأقاموا الحفلات في الباحات الخلفية لمنازلهم وتنزهوا على الشواطئ مراعين قواعد التباعد الاجتماعي.

وتراجعت وتيرة انتشار المرض في البلدين بشكل كبير في الأسابيع الماضية مع فرض السلطات في نيوزيلندا إجراءات عزل واسعة النطاق وتطبيق أستراليا لقواعد تباعد اجتماعي صارمة.

وذكرت وزارة الصحة الأسترالية أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة ارتفع اليوم الأحد بأقل معدل في شهر إذ بلغ 51 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات فيها 6289 والوفيات إلى 59، ذلك بحسب وكالة "رويترز".

ولا يزال عدد المتعافين في نيوزيلندا أكبر من عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وسجلت السلطات هناك 14 حالة جديدة، اليوم الأحد، بما رفع الإجمالي إلى 1049. وتوفي أربعة بالمرض هناك حتى الآن.

وقال برندن ميرفي، كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا في إفادة بثها التلفزيون اليوم الأحد، "ليس هناك مكان في العالم أود أن أكون فيه أكثر من أستراليا حاليا" لكنه حث في ذات الوقت على عدم التراخي.

وأضاف "يجب أن نحافظ على التزامنا القوي بالتباعد الاجتماعي".

ومع إغلاق غالبية الشواطئ أمام الجمهور وحظرت التجمعات العامة لأكثر من شخصين، لجأت العلائلات الأسترالية إلى إقامة الاحتفال في ساحات المنازل الخلفية حسبما أوردت تقارير وسائل إعلام محلية. وأقامت الكنائس القداديس عبر الإنترنت بسبب إغلاق أماكن العبادة لمكافحة الوباء.