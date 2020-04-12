هل يفوض نتنياهو… الرئيس الإسرائيلي يرفض التمديد لـ"غانتس" لتشكيل حكومة في بلاده

رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، التمديد للجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بشأن تشكيل حكومة جديدة في بلاده.

وأفادت القناة العبرية الـ20"، ظهر اليوم الأحد، بأن ريفلين رفض التمديد لغانتس 14 يوما إضافية، بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، والتي تقضي بمنحه 28 يوما كاملة.

ריבלין הודיע לגנץ: המנדט לא יוארךhttps://t.co/ZbXSCi6BdQ<<

צילום: תומר נויברג, פלאש 90 pic.twitter.com/NZT4PESv6y — ערוץ 20 (@arutz20) April 12, 2020

وذكرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية الرسمية على موقعها الإلكتروني، أن حزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال غانتس، رد على الرئيس ريفلين بأن طاقم المفاوضات يدير، في هذه الساعات، مباحثات مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، للخروج من هذا المأزق القانوني، ومحاولة تشكيل حكومة طوارئ.

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(צילום: חיים צח/ לע"מ) pic.twitter.com/tLAUQKP29U — חדשות 13 (@newsisrael13) April 12, 2020

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الحزب نفسه "أزرق أبيض" أن محاولات الوحدة مع حزب "الليكود" مستمرة في هذا التوقيت، من قبل فريق التفاوض لإكمال الصيغة النهائية المطلوبة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في ظل الوضع الصحي الذي يسود البلاد.