هولندا... أعمال شغب تتسبب في ضرر أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس

تعرض عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمدا حسبما أفادت صحيفة التلغراف الهولندية.

وشهد الأسبوع الماضي 4 حوادث من هذا القبيل قام معارضون لنشر هذه الأبراج حيث تركوا شعارا مضادا لشبكات الجيل الخامس مرسومًا في مكان التخريب، وكان دافعهم هو مخاوف من أن الموجات الراديوية يمكن أن تضر بصحة الإنسان، فيما يخشى آخرون من أن التكنولوجيا يمكن أن تنتهك الخصوصية، حسما ذكرت الصحيفة.

وجاء في بيان لوزارة الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندية أنه تم حوادث مختلفة بشأن أبراج البث في الأسبوع الماضي، من ضمنها عمليات حرق متعمدة وتخريب، موضحا "أن الجماعات المعارضة لإطلاق (5G) قد تكون الفاعل المحتمل."

كما أشار البيان إلى أن: "فشل الأبراج الخلوية يمكن أن يؤثر على تغطية شبكة الهاتف ومن ثَمّ على إمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ".

يذكر أن كبار مزودي الاتصالات في هولندا لا يزالون في مرحلة الاختبار، ولم يبدأوا بعد في إطلاق شبكات الجيل الخامس (5G) على مستوى البلاد، في انتظار إجراءات الطيف الترددي المفترض الانتهاء منها في شهر حزيران/ يونيو.