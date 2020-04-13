إيران تكشف مكان الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلن رئيس لجنة دراسة الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، اليوم الاثنين، عن مكان الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وفي تعليقه على تصريحات كندية بشأن توقف عملية تفريغ معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، قال رضائي فر، إن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة موجود في إيران، مضيفا أن مشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد تعم العالم كله في الوقت الحاضر، وقد طرحت كندا موضوع وقف عملية تفريغ معلومات الصندوق بسبب توقف الرحلات، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى مراسلات تمت سابقا، مع رئيس لجنة دراسة الحوادث في كندا، وكذلك مع رؤساء اللجان في الدول الأخرى ذات الصلة بهذا الحادث، ولكن نظرا لتوقف الرحلات فقد توقفت عملية تفريغ المعلومات، قائلا: إن هذا الصندوق لا يزال حتى الآن لدى منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وكانت كندا قد أبلغت الجانب الإيراني، في وقت سابق، بأنها أوقفت عمليات تفريغ وتحليل معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بسبب عدم إمكانية سفر وتنقل مندوبي الدول المعنية بعد تفشي فيروس كورونا.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، لاحقاً، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني.