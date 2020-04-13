أردوغان يعلن حظر التجول في البلاد لمدة يومين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حظر التجول في البلاد من ليل الجمعة حتى ليل الأحد المقبل من نهاية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان: "أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 أبريل".

#عاجل | أردوغان: أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 أبريل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 13, 2020

وأشار أردوغان في تصرحاته التي نقلتها "الأناضول" إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة من قبل الحكومة، وأن فرض حظر التجوال مستمر في نهاية الاسبوع كلما اقتضت الحاجة لذلك.

#عاجل | أردوغان: سنواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 13, 2020

ونوه الرئيس التركي إلى أن البلاد لا تعاني من مشاكل في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تحرز تقدما في السيطرة على الجائحة.

#عاجل |أردوغان: لا نعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 13, 2020

ورفض الرئيس التركي استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه، مبينا أن تركيا قد أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة، وأن هناك مساعدات جديدة في الأيام المقبلة.

وحول تبرعات حملة التضامن الوطني لمواجهة كورونا التي أعلنتها البلاد سابقا، نوه أردوغان إلى أن التبرعات بلغت حتى الآن مليار و612 مليون ليرة تركية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، اقتراب عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد من 1200 وفاة، والإصابات المؤكدة من 57 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.