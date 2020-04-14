دراسة: مشكلات صحية تزيد فرصة الوفاة بفيروس كورونا

أجرى باحثون صينيون بحثا على 1600 مريض، وتوصلوا إلى أن هناك بعض المشاكل الصحية الكامنة تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 80 %.

وحدد الباحثون مرضي السرطان والانسداد الرئوي المزمن باعتبارهما أخطر الحالات الصحية التي تزيد من خطر فيروس كورونا بشكل كبير، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأشار الباحثون إلى أن نصف المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن وكانوا ضمن الدراسة، تم تحويلهم للعناية المركزة أو توفوا، كما تم تقدير النسبة بالخُمس بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت لهم النتائج أن 16 % من المرضى أصيبوا في الأخير بالنسخة الحادة من "كوفيد-19"، وأن 8.2 % بلغوا "نقاط النهاية المركبة" التي تعني إما العناية المركزة، التنفس الصناعي أو الموت.

وبلغت نسبة الوفاة بين هؤلاء المرضى 3.1 %، لكنها كانت أعلى بشكل واضح لدى كل من كانوا يعانون من مشكلة صحية بنسبة بلغت 8.8 % مقارنة بهؤلاء الذين لم يعانون من مشاكل صحية حيث بلغت نسبة وفاتهم 1.3%.

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

© Sputnik . Mohamed Hassan الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.