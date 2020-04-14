يضاعف الإنتاج 4 مرات... إيران تفتتح أكبر مصنع كمامات في جنوب غرب آسيا

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى جنوب غرب آسيا، في مدينة إشتهارد الصناعية التابعة لمحافظة البرز غرب طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المصنع يمتلك القدرة على إنتاج ثلاثة ملايين كمامة يوميا، و 100 الف كمامة في المرحلة الأولى، وذلك في عام القفزة الانتاجية، وبالاتكاء على الشباب والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

كما أوضحت الوكالة أنه "بإطلاق أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى منطقة جنوب غرب آسيا، فإن الطاقة الإنتاجية للكمامات في البلاد سوف تتضاعف أربع مرات مقارنة بالأيام التي سبقت تفشي كورونا ".

وتابعت "تم إنشاء هذا المصنع باستثمار أكثر من 90 مليار تومان وتوظيف مباشر لـ 400 شخص و 900 شخص بشكل غير مباشر".

ومدينة إشتارد الصناعية هي أكبر مدينة صناعية في البلاد مع أكثر من الفين وحدة صناعية وإنتاجية.