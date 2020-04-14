إسبانيا: وفيات "كورونا" تتجاوز الـ18 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 567 شخصا بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 18 ألف حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتقع إلى 18056 بدلا من 17489 المسجل أمس بزيادة قدرها 567 حالة وفاة"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع البيان أن "عدد الإصابات الجديدة وصلت اليوم إلى 172541 بدلا من 169496 المسجل أمس"، أي بزيادة قدرها 3045 حالة إصابة جديدة.

وبدأت إسبانيا، أمس الاثنين، في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.

ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل. لكن لا يزال أغلب السكان يلتزمون منازلهم كما ستظل المتاجر والحانات والأماكن العامة مغلقة حتى 26 أبريل/ نيسان على الأقل.

وأسهمت إجراءات الإغلاق في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل/ نيسان، كما اختبرت صلابة الناس تحت العزل في منازلهم.