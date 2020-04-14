جونسون يواصل فترة النقاهة بعد شفائه من "كوفيد-19"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جونسون يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من "كوفيد-19" في مقر إقامته الريفي الرسمي.

وأكد المتحدث أن رئيس الوزراء لن يستأنف عمله دون مشورة فريقه الطبي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث للصحفيين: "إنه يواصل التعافي في تشيكرز... الأولوية هي أن يستريح رئيس الوزراء ويتعافى ونصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".

وقضى جونسون سبع ليالي في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.